«Темніше, ніж будь-коли»: відносини США та України опинилися в небезпечній точці

Криза у відносинах США та України / © Колаж ТСН.ua

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Відносини між Сполученими Штатами та Україною стрімко наближаються до можливої критичної межі. Позиції Москви почали зміцнюватися після того, як Дональд Трамп відмовився запроваджувати нові санкції проти РФ. Київ почав зазнавати труднощів через обмеження зв’язку Starlink та тиск з боку США.

Про це пише ABC News.

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Відносини США та України сягнули нового мінімуму: що відбувається зараз

Взаємини Трампа з президентом Зеленським завжди були мінливими та нестабільними, водночас лідер американців не втрачав моменту, аби похвалитися дружбою з Путіним. Наразі діалог України та США опинився на найнижчому рівні за весь час.

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Це загрожує змінити баланс сил у війні на користь РФ та поставити під удар безпекові інтереси США по всьому світу.

«Наразі ситуація щодо політики цієї адміністрації стосовно Росії та України має вигляд темнішої, ніж будь-коли раніше», — каже експосол США в Україні часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого та експерт Атлантичної ради Джон Гербст.

Понад тиждень Трамп висловлює публічні образи на адресу Зеленського та вдається до кроків, які грають на руку Путіну. Своєю чергою, Зеленський заявляє, що почувається зрадженим і висловлює занепокоєння майбутнім своєї країни. Трамп все ще може змінити риторику щодо Зеленського, як це вже траплялося раніше. Стимулом до цього може стати двопартійне обурення з боку законодавців, що зростає.

Торік Трамп влаштував «прочухан» Зеленському в Овальному кабінеті й попередив, що в разі, якщо Зеленський не укладе угоду, США «вийдуть з гри». Тоді Вашингтон навіть ненадовго призупиняв обмін розвідувальними даними. Однак вже в липні Трамп знову хвалив Зеленського та стверджував, що між ними «склалися хороші стосунки».

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«Трамп — непостійна людина. Він може прокинутися завтра вранці, вирішити, що зробив достатньо в цьому напрямку, і знову схилитися в інший бік», — каже Гербст.

Останні рішення Трампа спантеличили аналітиків, викликали хвилю обурення серед демократів і навіть частини республіканців. Усе це відбувається за два тижні до ключових проміжних виборів до Конгресу.

Після публікації The Wall Street Journal про те, що Путін запропонував Трампу та Сі Цзіньпіну саміт, на якому без України вирішать її долю, Трамп заявив журналістам, що відкритий до такої ідеї, але чекає, що вона буде зосереджена на питаннях денуклеаризації. На запитання, чи готовий він вести переговори про припинення війни без участі Зеленського, Трамп дав ствердну відповідь.

«Я вважаю, що настав час для когось іншого вести переговори від імені України», — заявив Трамп.

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Крім питання зняття санкцій та купівлі у РФ дизельного пального, окреме занепокоєння викликає ситуація з обмеженням мережі супутникового інтернету Starlink від SpaceX для українських військових. Відповідальність за сповільнення зв’язку на себе поки ніхто не взяв.

Тим часом Росія продовжує атакувати українські міста та жорстоко вбивати цивільних. Зеленський зазначив, що Україна під час останньої атаки навіть не отримала попередження від США про загрозу.

Утім, Трамп і Рубіо стверджують, що Вашингтон не припиняв передавати Києву розвіддані.

Як коментують поведінку Трампа експерти

Колишній посол США в Польщі та помічник держсекретаря у справах Європи Дан Фрід здивувався мінливою позицією адміністрації Трампа щодо України. Він зазначив, що спершу вважав заяву про дизельне пальне спробою вплинути на проміжні вибори, але наступні події цілком змінили його думку.

«Все це здається спланованим для того, щоб натиснути на Зеленського та заслужити прихильність Путіна», — переконаний Фрід.

Колишня радниця Трампа з питань Росії в Раді національної безпеки Фіона Гілл припускає, що Трамп намагається задобрити Путіна через побоювання, що Росія може посилити підтримку Ірану.

«Росія робить дуже мало, якщо взагалі щось робить, аби допомогти Ісламській Республіці Іран, порівняно з тим, що вона могла б зробити. І я хочу, щоб так тривало й надалі — якщо тільки цьому не завадять дурні люди», — написав нещодавно президент США.

Фактором, який може підштовхнути Трампа до пом’якшення позиції щодо Зеленського, є шквал критики з боку самих республіканців, які стикнулися зі зростанням популярності демократів на фінішній прямій проміжних виборів.

Конгресмен від Пенсільванії та поміркований республіканець Браян Фітцпатрік закликає заслухати в Конгресі питання збоїв у роботі Starshield та вимагає «негайних і суворих бюджетних скорочень для будь-якого відповідального відомства чи його керівника».

Сенатор-республіканець від Міссісіпі Роджер Вікер, який очолює Комітет зі збройних сил Сенату, закликав Трампа пристати на пропозицію Зеленського щодо призупинення атак на російську енергетичну інфраструктуру в обмін на американську допомогу.

Незалежно від того, яка партія отримає контроль над Конгресом наступного року, законодавці, ймовірно, збунтуються, якщо Трамп піде на угоду з Росією та Китаєм за спиною України. Про це каже експосол Дан Фрід.

«Очевидно, що ми маємо значний важіль впливу на Путіна, але так само очевидно, що ми ним не користуємося. Це суцільний безлад», — додав посадовець.

Зеленський просить сенаторів натиснути на Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з двопартійною групою сенаторів США закликав натиснути на адміністрацію Дональда Трампа, щоб скасувати обмеження на постачання зброї та відновити повний обсяг обміну розвідувальними даними.

За даними Axios, Зеленський заявив про обмеження в роботі супутникових систем Starlink/Starshield, відсутність попереджень від США про балістичні удари РФ, а також про блокування очільником Пентагону Пітом Гегсетом вже оплачених європейськими партнерами ракет для систем ППО Patriot і NASAMS.

Також він запропонував американцям компроміс: призупинення українських ударів по російських НПЗ на 30 днів в обмін на перехоплювачі для Patriot, але США не виявили готовності розглядати таку ініціативу. Зі свого боку, сенатори запевнили у непохитній підтримці Конгресу, наголосивши, що примус є єдиною мовою, яку розуміє Путін.

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