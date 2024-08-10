Темний бік усиновлення під час війни: кому соцслужби не дозволять взяти дитину

В Україні почастішали випадки, коли сім'ї намагаються усиновити дитину, щоб чоловік міг уникнути мобілізації.

Після початку повномасштабної війни соціальні служби спостерігають справжній "бебі-бум". Кількість охочих усиновити чи взяти під опіку дитину у порівнянні з довоєнними роками збільшилася в рази. Проте соцслужби в першу чергу стоять на варті інтересів дитини, тож дозвіл на усиновлення отримують далеко не всі.

Про це розповіла директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова в інтерв'ю "Главкому".

Вона пояснила, що почастішали випадки, коли за бажанням усиновити дитину деякі пари приховують намір чоловіка уникнути мобілізації. Адже згідно з законом для отримання відстрочки достатньо всиновити або взяти під опіку лише одну дитину.

"Якщо я буду бачити, що дитина потрібна лише для уникнення від мобілізації, то позитивної відповіді чекати не варто", – наголосила Наталія Ібрагімова.

Причиною відмови в усиновленні дитини також може бути домашнє насильство або невпевненість одного з подружжя.

"Так, був випадок, коли відмовили молодій парі, тому що бажання усиновити було у хлопця, а його дружина ще хотіла "букетно-конфетного роману", і діти у її плани не входили. Ще одній родині відмовили через те, що вона належала до релігійної конфесії, де звичною справою є покарання дитини через побиття лозиною", – зазначила посадовиця.

Наталія Ібрагімова розповіла, що деякі сім'ї вигадують цілі "схеми", щоб вирішити свої проблеми шляхом усиновлення дитини. При цьому у таких випадках діти фактично можуть залишитися без належного догляду.

"У мене є приклад однієї бабусі, в якої під опікою онук. Є двоюрідний брат цього онука, який може бути мобілізований на війну. І от родина вигадала таку схему: брат пише заяву, що буде опікуном. Але є нюанс – він живе за 150 км від того хлопчика. Ми чудово розуміємо, що дитина мешкатиме у цієї ж бабусі, а опікун – в Києві, і тільки ховатиметься від мобілізації за цим начебто опікунством. Служба у справах дітей і я особисто зробимо все, аби не передати дитину під опіку цього молодика. Але не прийняти документи і не провести з ним навчання я не маю права", – зауважила директорка центру соцслужб.

Наталія Ібрагімова додала, що люди, яким відмовили в усиновленні дитини, через рік можуть знову подати заяву і спробувати переконати уповноважених осіб, що здатні опікуватися дитиною.

Нагадаємо, хто має право та які умови відстрочки від мобілізації на підставі утримання дітей.

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