«Темп- 3000» підтримує ветеранів: Чернівці прийняли спортивний турнір «Сила духу»

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Організаторами турніру виступили Чернівецька обласна військова адміністрація та місцеві партнери, серед яких було ТОВ «НВП Темп-3000» , компанія, що активно підтримує українських захисників у цей складний час.

Спортивні змагання стали можливістю для ветеранів продемонструвати свою витривалість, силу духу та незламну волю до життя. Унікальність заходу полягала в тому, що кожен учасник, незалежно від фізичних можливостей, міг брати участь у змаганнях. У турнірі були представлені різні дисципліни, серед яких шашки, дартс, теніс, гребля, штанга та гиря. Така організація дозволила всім учасникам, зокрема тим, хто пережив травми на фронті, відчути себе частиною важливого процесу і продовжувати боротьбу за своє здоров’я та гармонію в житті.

Директор ТОВ «НВП Темп-3000» Роман Косинський, коментуючи участь компанії в організації заходу, сказав: «Ми горді тим, що маємо можливість підтримати такий захід. «Сила духу» — це не просто змагання, це символ того, що незважаючи на всі труднощі, ми можемо продовжувати боротися за своє майбутнє. Ветерани, які беруть участь у таких подіях, є справжнім прикладом для всіх нас. Вони показують, що боротьба не припиняється навіть після повернення з фронту. Вони надихають».

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За словами керівника управління з питань ветеранської політики Чернівецької обласної державної адміністрації Валерія Вівчарюка, такі заходи мають надзвичайно важливе значення для ветеранів: «Цей турнір — це можливість не тільки для ветеранів показати свою силу, а й для них відчути, що влада не забула про них. Вони отримують додаткову мотивацію і надихають молоде покоління на здоровий спосіб життя та активну участь у громадському житті».

Ветерани, серед яких і військові з Сил спеціальних операцій, поділилися своїми враженнями від участі в змаганнях. Один із учасників, військовий, який брав участь у бойових діях з самого початку війни, сказав: «Це важливий захід для нас. Ветерани, незважаючи на те, що вже не на фронті, все одно повинні залишатися сильними — як фізично, так і морально. Такі події дають нам сили рухатися далі та нагадують, що ми не самотні у своїй боротьбі».

Загалом на турнірі взяли участь близько 100 ветеранів, які продемонстрували свою рішучість та бажання продовжувати рухатися вперед. Це було ще одне важливе свідчення того, що українські ветерани, незважаючи на всі труднощі, готові до нових перемог у житті та в спорту.

Завдяки таким заходам, як «Сила духу», ветерани отримують не тільки підтримку, але й можливість надихнути нові покоління на боротьбу за свої мрії та незалежність України.