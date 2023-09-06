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Темп інфляції восени підвищиться: у Мінекономіки повідомили, що буде з цінами в Україні

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Темп інфляції восени підвищиться: у Мінекономіки повідомили, що буде з цінами в Україні

У Мінекономіки повідомили, що буде з цінами в Україні

Восени ціни, ймовірно, відрізнятимуться від літніх.

У липні 2023 року вперше за два роки зафіксовано зниження загального рівня цін на товари та послуги, тобто зниження інфляції, на споживчому ринку. За інформацією Держстату ціни за місяць знизилися на 0,6%, однак восени ситуація з цінами зміниться.

Про це йдеться в огляді інфляції Мінекономіки.

"Оцінка перспектив щодо динаміки споживчих цін суттєво не змінилася порівняно з попередньою - відсутність значних шоків попиту та пропозиції створює підстави очікувати збереження наявного тренду на поступове сповільнення річного темпу інфляції", - йдеться в прогнозі.

У Мінекономіки зазначили, що, ймовірно, місячні темпи інфляції восени мають бути вищими за літні.

Тим часом про те, з якими цінниками Україна увійде до нового сезону, як вони зміняться та що варто купити просто зараз повідомила кореспондентка ТСН-тижня Ірина Коваленко у своєму матеріалі.

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Дата публікації
Перегляди
607
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