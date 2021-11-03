Температура 39 та паралізована нога: на Закарпатті вже у п'ятьох дітей підтвердили поліомієліт

Температура 39 та паралізована нога: на Закарпатті вже у п'ятьох дітей підтвердили поліомієліт

Мати дитини після того, як у її доньки виявили недугу, змінила своє ставлення до вакцинації та дозволила щепити інших двох дітей.

У Закарпатській області вже у п'ятьох дітей підтвердили поліомієліт. Усі вони були невакциновані проти недуги.

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Про це повідомила головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик у коментарі ВВС News Україна.

Медикиня наголосила, що спочатку недугу діагностували у 12-річної дівчинки з Тячівського району. Вона, як і інші четверо дітей, була невакцинована від поліовірусу.

У дитини спочатку почались гострі кишкові розлади, а за три дні температура піднялась до 39, з'явилися біль у попереку та лихоманка. Наступного дня в дівчинки паралізувало ногу.

Захворювання у дитини підтвердили в лабораторії вірусологічних досліджень Центру громадського здоров'я у Києві та у лабораторії Гельсінкі.

Мати дитини після того, як у її доньки виявили недугу, змінила своє ставлення до вакцинації та дозволила щепити інших двох дітей.

Медична директорка Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк повідомила, що дівчинку чекає понад рік реабілітації.

Лікарі діагностували недугу в ще чотирьох неповнолітніх із Закарпаття. Вони контактували з дитиною з Рівненщини, в якої раніше також діагностували поліовірус. Медики з етичних міркувань не називають, звідки інфіковані.

Директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний розповів, що на Закарпатті лише 49% дітей щеплені від поліомієліту. Він це пов'язує із діяльністю антивакцинаторів. Також посадовець пояснює, що багато відмов батьки аргументують релігійними переконаннями.

Нагадаємо, в Україні зафіксували кілька випадків поліомієліту. Недугу виявили в одному з селищ Рівненської області. Спершу хворобу діагностували у 1,5-річної дитини, потім — ще у шести осіб. Після чого до регіону відправили епідеміологів, які займаються вивченням обставин потрапляння до нашої країни інфекції.

Також у Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту.

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