Температура б'є рекорди: синоптикиня розповіла про погоду на завтра, 24 жовтня

У вівторок, 24 жовтня, в Україні температура повітря підніметься до 22 градусів тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram.

"Вівторок в Україні очікується помірно теплим", — зазначила Діденко.

Вона зазначила, що впродовж дня температура повітря буде в межах 12-17 градусів тепла, тоді як на півдні очікується від +16 до+22 градусів, а на північному сході від +10 до +13 градусів.

Зі слів синоптикині, переважатиме суха погода, вранці будуть тумани. Проте в північних областях можливий невеликий дощ.

Погода в Києві та області

У Києві 24 жовтня прогнозується місцями слабкий дощ. Температура повітря протягом дня буде близько 13 градусів тепла.

Вона додала, що до кінця тижня погода буде вологою, проте не критично холодною. Вдень очікується від 10 до 14 градусів, проте в південній частині буде тепліше.

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