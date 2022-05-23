Температура коливатиметься від 1-3° до 28° тепла: якою буде в Україні погода в останній тиждень весни

Температура коливатиметься від 1-3° до 28° тепла: якою буде в Україні погода в останній тиждень весни

Останній тиждень весни, 23-29 травня, в Україні буде переважно теплим.

У деяких регіонах погода буде дощовою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 23 травня в країні місцями очікується невеликий дощ, температура вдень 13-18°, на Закарпатті до 22°. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

24-25 травня в Україні буде сухо, лише вдень 25 травня на заході країни можливі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 3-9°, 24 травня на північному сході країни 1-6° тепла, на узбережжі морів та Закарпатті, 25 травня у західних областях 8-13°, вдень 24 травня 13-19°, у західних областях до 24°, 25 травня 17-23°, у західних областях 22-27°.

26-29 травня у західних, північних та центральних областях часом ітимуть невеликі та помірні дощі, місцями грози, на решті території переважно без опадів. Температура вночі 9-15°, 26 травня 4-10°, вдень 19-25°, 29 травня у південній частині до 28°.

У Києві 23 травня місцями також дощитиме, температура вночі 7-9°, вдень 15-17°. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. 24-25 травня у столиці буде без опадів. Температура вночі 7-9°, вдень 24 травня 17-19°, 25 травня 20-22°. 26 травня та у суботу, 28 травня, у Києві знов дощитиме. Натомість п'ятниця та неділя будуть сухими і теплими. Температура 26-27 травня вдень підніметься до 20° тепла. Вихідними, 28-29 травня, у Києві буде трохи свіжіше - температура вночі 9-14° тепла, вдень 15-17°.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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