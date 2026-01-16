ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
855
2 хв

Температура опуститься ще нижче: синоптик прогнозує посилення морозу

Наразі над Євразією домінує розвинутий континентальний антициклон.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Собака.

Собака. / © Pexels

Останній аналіз синоптичних процесів показує, що найближчим часом потепління в Україні не буде. Що більше — у перспективі — лише посилення морозу.

Про це повідомив керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, наразі над Євразією домінує розвинутий континентальний антициклон. Синоптик пояснив, що він локалізується від Далекого Сходу до Афін — це відстань близько семи тисяч кілометрів.

«Його роль — блокувальна стіна для теплої Атлантики. Він відкрив дорогу для безперешкодних вторгнень полярного холоду. Ще щонайменше тиждень у нас переважатимуть помірні і сильні морози. Вночі 17-20 січня прогнозується 15-20°, а місцями — до -25°, вдень 9-14°. Опадів не чекаємо, на дорогах місцями ожеледиця», — повідомив Постигань.

За попередніми розрахунками і модельними прогнозами, Україна залишатиметься у сухому континентальному повітрі з сильними морозами до 25 січня.

«На потепління можна розраховувати лише за умови ослаблення позицій цієї гори холоду», — додав синоптик.

Він також розповів, що вже четверту добу лівобережна частина Черкащини вже четверту добу є епіцентром холоду з середньодобовими температурами 11-15° — це на 9-13° нижче норми. Мінімальні температури повітря знижувалися до 20° морозу, а на поверхні снігу реєстрували 23°.

За кліматичними даними, каже Постигань, морозні періоди у січні тривалістю сім-десять діб — не дивина для нашого континентального клімату.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що суттєвих змін погоди найближчим часом не очікується. Перспектив того, що потеплішає та ослабне мороз в більшості регіонів, наразі немає. Лише на Закарпатті може бути близько 0 градусів.

