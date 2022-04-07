Температура повітря дещо знизиться: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 8 квітня

Завтра прогнозують мінливу хмарність.

У п'ятницю, 8 квітня, у більшості регіонів України ітиме невеликий дощ та буде вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у західних, вдень і в північних та більшості центральних областей очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на Одещині до 21°.

У Києві 8 квітня вночі буде без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Як повідомила синоптикиня Наталія Діденко, холодний атмосферний фронт 8 квітня "трохи пригне градуси у західних та північних областях".

"Фронт принесе завтра дощі в західні області, у північну частину України. Дощ також очікується в Криму, вдень у п'ятницю є ймовірність невеликого дощу в Приазов'ї. На решті території України опадів не передбачається. У Києві 8 квітня температура повітря дещо знизиться, вдень близько +12+14 градусів. У столиці завтра пройде дощ, вітер залишається поривчастим", - написала Діденко у Facebook.

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