Температура повітря до +26°: якою буде погода в Україні 10 квітня

Середа, 10 квітня, потішить українців теплою та навіть літньою погодою. Місцями в Україні повітря прогріється до 26° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Україні буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря буде становити 7-12° тепла. Вдень повітря прогріється до 21-26° тепла. У Карпатах та на узбережжі морів буде трошки прохолодніше - +17-22°.

Прогноз погоди в Україні на 10 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині у середу - невелика хмарність. Опадів також не буде. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Київській області температура вночі буде 7-12° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть +21-26°. В Києві вночі температура повітря становитиме близько 10° тепла, вдень +24-26°.

Нагадаємо, синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха розповіла про погоду цього тижня. Південно-західні повітряні потоки, які зараз панують над регіонами, принесуть теплу погоду.

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