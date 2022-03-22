"Температура повітря почне витворяти казна що": синоптикиня дала прогноз погоди в Україні на тиждень

"Температура повітря почне витворяти казна що": синоптикиня дала прогноз погоди в Україні на тиждень

Завтра буде тепло і сонячно.

До України йде похолодання, яке у суботу зміниться теплою погодою, а у неділю, 27 березня, знову повернеться.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

Так, за її прогнозом, завтра погода подарує українцям сонце, тепло, свіжу, без кусючих мінусів ніч, тихий вітерець, ясне небо. Максимальна температура повітря в більшості областей очікується в середу в межах +10+17 градусів. Виняток - Крим та Приазов‘я, де ще холодні моря не дадуть стовпчикам термометрів піднятися вище +7+10 градусів.

У Києві 23 березня також буде сонячно і тепло - до +15 градусів.

Своєю чергою в Укргідрометцентрі повідомляють, що 23 березня в Україні буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині - східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних та південно-східних областях 2-7° морозу, вдень 10-15° тепла, на крайньому заході країни до 18°, у східній та південній частинах 7-12° тепла.

"Далі температура повітря почне витворяти казна що", - говорить синоптикиня.

24-25 березня в Україні передбачається холодніша повітряна маса, ймовірні опади, можливий навіть мокрий сніг. У суботу потепління відновиться, додає Діденко. У неділю в Україні знову похолодає - вдень орієнтовно до +2+8 градусів. У понеділок, 28 березня, знову потепління.

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