Температура повітря прогріватиметься до 18°: в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні потеплішає

Температура повітря прогріватиметься до 18°: в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні потеплішає

Ночі залишатимуться холодними, проте без морозів.

Другому бабиному літу бути. До України після затяжних холодів нарешті прийде потепління.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 19-23 жовтня в країні буде сухо та сонячно, лише 22-23 жовтня на заході та півночі країни очікуються невеликі дощі. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 12-18°, 20-21 жовтня у західних областях до 20°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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