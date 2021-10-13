Температура повітря прогріватиметься до 18°: в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні потеплішає

Ночі залишатимуться холодними, проте без морозів.
Другому бабиному літу бути. До України після затяжних холодів нарешті прийде потепління.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 19-23 жовтня в країні буде сухо та сонячно, лише 22-23 жовтня на заході та півночі країни очікуються невеликі дощі. Температура вночі 3-9° тепла, вдень 12-18°, 20-21 жовтня у західних областях до 20°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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