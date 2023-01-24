До України повертаються морози, але без сильних опадів: прогноз погоди на тиждень

В Україні протягом тижня переважатиме погода без опадів. Втім, до регіонів повертаються нічні морози. Вдень подекуди будуть плюсові температури. У більшості областей буде туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Найближчі три доби в Україні буде без істотних опадів. Втім, вже наприкінці тижня у південно-західних областях очікується мокрий сніг та дощ.

У середу, 25 січня, на вночі буде до -7°С вночі. У західних регіонах очікується до -1-4°С, а на півдні до 3°С морозу. Вдень в регіонах температура повітря вдень в середньому становитиме +2°С.

У четвер, 26 січня, посиляться морози. Зокрема, на Прикарпатті та Буковині температура пуститься до -7°С. На всій території України очікуються заморозки. Вдень буде від +1°С +4°С, а на півдні Одеської області до +7°С.

У п'ятницю, 27 січня, в Карпатах, на Буковині та Поділлі буде сніг та мокрий сніг. Також похолодання прийде до більшості регіонів. Температуа опускатиметься до -9°, а місцями до -15°С. Вдень 0…+5°С.

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня погодні умови в Україні визначатимуться здебільшого зоною підвищеного атмосферного тиску та західною периферією антициклону.

"У суботу та неділю, 28-29 січня, розвиток циклонічної діяльності з південного напрямку спричинить дощі та мокрий сніг на півдні, а також Карпатах і Вінниччині", - наголосив він.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах 4°С морозу до +1°С. Вдень у середньому буде -1...+4°С. У південних областях вночі +1...+6 °С, вдень +3...+8 °С.

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що у період 27 січня - 3 лютого в усій країні пройдуть сильні снігопади, хуртовини, можливі замети на дорогах, ожеледь.

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