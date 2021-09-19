Температура та судоми: в інституті під Києвом повідомили про смерть 19-річного студента після вакцинації

Температура та судоми: в інституті під Києвом повідомили про смерть 19-річного студента після вакцинації

Причина смерті буде відома через місяць після завершення медичних досліджень.

В Українському гуманітарному інституті, що під Києвом, повідомили, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Володимир Сало.

Про це йдеться на офіційному сайті навчального закладу.

В інституті повідомили, що 19-річний хлопець 13 вересня о 14:30 вакцинувався від коронавірусу. Ввечері його стані погіршився.

"До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала Вову годину", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що хлопець навчався на 3 курсі за спеціальністю "філологія". Він був родом з багатодітної родини з с. Добросин Львівської області. Про хлопця в навчальному закладі відгукуються лише позитивно.

"Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною. Володимир був дуже добрим і чуйним. Декілька разів він, з бажання врятувати чиєсь життя, здавав донорську кров. Допомагав як волонтер на Святі подяки в Києві 12 вересня", - йдеться у повідомленні.

В інституті додали, що попередня довідка про причину смерті вказує: "серцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність". Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень.

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