Категорія
Укрaїнa
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Популярні теги Коронавірус Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Температура у різних областях коливатиметься від 22° до 33°: прогноз погоди на п'ятницю, 8 липня

Дата публікації
Перегляди
666
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Температура у різних областях коливатиметься від 22° до 33°: прогноз погоди на п'ятницю, 8 липня

Фото: УНІАН

У п'ятницю 8 липня, у більшості регіонів України ітимуть короткочасні дощі.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 8 липня у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях (на Вінниччині та Київщині місцями), вдень і в Карпатах очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, на південному сході країни східний, 7-12 м/с. Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 11-16°, вдень 22-27°, на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

8 липня у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївської областях через грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 8 липня в Україні, крім більшості західних, Миколаївської, Київської, Черкаської, Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 8 липня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

Читайте також:

Букет здоров’я: Як вирощувати і збирати лікарські трави — поради від Тоні Лесик

Букет здоров’я: Як вирощувати і збирати лікарські трави — поради від Тоні Лесик
Дата публікації
Перегляди
666
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація