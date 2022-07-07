Температура у різних областях коливатиметься від 22° до 33°: прогноз погоди на п'ятницю, 8 липня

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 8 липня у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях (на Вінниччині та Київщині місцями), вдень і в Карпатах очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, на південному сході країни східний, 7-12 м/с. Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 11-16°, вдень 22-27°, на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

8 липня у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївської областях через грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 8 липня в Україні, крім більшості західних, Миколаївської, Київської, Черкаської, Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 8 липня буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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