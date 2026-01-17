Температура впаде до -25: прогноз погоди на сьогодні, 17 січня

Морози не відступають / © pexels.com

Реклама

Сьогодні, 17 січня, в Україні очікується переважно хмарна погода. У більшості областей без істотних опадів. Лише на південному сході місцями можливий невеликий сніг.

Про це інформує «Укргідрометцентр».

Синоптики зазначають, що протягом доби прогнозується мінлива хмарність. На окремих ділянках автошляхів зберігатиметься ожеледиця.

Реклама

Вітер очікується північно-східного напрямку, а на заході країни південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -15… -20°С. У північних регіонах, на Хмельниччині та Вінниччині місцями до -22… -25°С. Удень -9… -14°С.

На півдні та південному сході в нічні години — 8… -13°С. Вдень -4… -9°С.

На Закарпатті вночі -5… -10°С. Удень 0… -5°С.

Реклама

У Київській області та столиці очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

Температура по області вночі -15… -20°C, місцями до -23°C. Удень -9… -14°C. У Києві вночі -16… -18°C. Удень -12… -14°C.

Нагадаємо, синоптик повідомив, що до кінця січня 2026 року триватимуть морози. В Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.