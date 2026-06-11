Температура впаде на 10 градусів: з яких областей і коли розпочнеться похолодання в Україні

Погода в Україні значно погіршиться / © Pixabay

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Вже найближчими днями в Україні очікується помітне погіршення погодних умов. Літня спека та сонячна погода зміняться похолоданням, дощами, грозами та місцями градом. В окремих регіонах температура вночі може знизитися до +7 °C.

Про це в коментарі «Телеграфу» розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, нестійка погода очікується вже у другій декаді червня.

За його даними, у період від 11 до 13 червня пройдуть короткочасні дощі різної інтенсивності. Вдень місцями опади супроводжуватимуться грозою, випаданням граду та поривчастим вітром.

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Температура повітря у зазначені дні помітно знижуватиметься, починаючи від західних регіонів України:

у нічний час очікується +12…+18 °С

днем +22…+27 °С

у східних та південних областях днем повітря прогріється до +28…+33 °С

Від 14 до 17 червня буде вітряно та з періодичними дощами. Найнижчі показники температури прогнозуються у західних та північних областях:

у нічний час очікується +7…+12 °С

вдень максимальні значення виявляться в межах +18…+23 °С

На решті України нічна температура коливатиметься в діапазоні +10…+15 °С, а денна близько +21…+26 °С.

Раніше в «Укргідрометцентрі» попередили про небезпечні метеорологічні явища у Львові та області. Там оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Сьогодні, 11 червня, в Україні буде спекотно: повітря прогріється до +28 градусів, а на сході та півдні — до +30 градусів. Проте вже у п’ятницю очікується різке похолодання.

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