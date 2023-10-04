"Температура з'їжджає вниз": якою буде погода 5-8 жовтня і коли прийдуть дощі

У четвер, 5 жовтня, в Україні прогнозується комфортна температура та суха погода. Опади малоймовірні.

Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні, завтра, 5 жовтня.

Про це вона написала в Facebook.

За словами Діденко, до України наближається антициклон Tora, тому опадів не передбачається. Повсюди буде суха погода. Лише вночі та вранці на південному сході України подекуди можливий невеликий дощ.

"Температура повітря потихеньку "з'їжджає" вниз, хоча ще порівняно комфортна", – каже синоптикиня.

У четвер впродовж дня в більшості областей очікується +17+22 градуси, на півдні місцями до +22+24 градусів.

Вночі температура повітря опуститься до +6+10 градусів, на півдні +10+15 градусів. Виняток – Крим та Запоріжжя, де буде +8+10 градусів.

Синоптична карта / Фото: Наталія Діденко / Facebook

Погода в Києві

У Києві 5 жовтня опади малоймовірні. Вночі стовпчики термометра опустяться до +8+11 градусів, вдень температура повітря сягне +16+19 градусів.

Погода 6-8 жовтня

У п'ятницю та суботу, 6 і 7 жовтня, погода залишатиметься такою ж самою, без кардинальних змін. Місцями ймовірний невеликий дощ.

На неділю, 8 жовтня, Діденко прогнозує дощі. На заході, півночі, значній частині центральних областей істотно похолоднішає. На півдні ще залишатиметься тепла погода.

Також вона нагадала, що на початку наступного тижня можливі заморозки.