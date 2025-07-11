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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Температури битимуть рекорди: синоптикиня розповіла, на яку погоду чекати 12 липня

12 липня в Україні очікується різкий температурний контраст — від прохолоди на заході до спеки до +38 на сході.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Спека

Спека / © Associated Press

У суботу, 12 липня, в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря у східних і південних регіонах — місцями до +38°C. Водночас на заході країни прогнозуються дощі з грозами та відносно комфортна температура.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Найвища температура прогнозується на сході та південному сході країни. В Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях, частині Херсонщини та степовій частині Криму очікується +33…+38°C.

У південних регіонах — +30…+33°C, у Запорізькій області та степовому Криму — до +37°C.

У центральних областях:

  • Вінниччина — +22…+24°C

  • Черкащина та Полтавщина — +25…+29°C

  • Кіровоградщина — +26…+30°C

  • Дніпропетровщина — +30…+35°C

  • На півночі країни — +24…+28°C

  • На заході — +21…+25°C

Дощі з грозами 12 липня очікуються місцями в західних областях, а також у другій половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині. На решті території — без опадів.

У Києві переважно суха погода, але ввечері можливий дощ з грозою. За словами Наталки Діденко, у неділю синоптична ситуація суттєво не зміниться.

«Хай вихідні будуть безпечними, а тим, у кого нема вихідних, хай наша підтримка й допомога будуть нагадуванням, що ми завжди думаємо про них діяльно», — побажала синоптикиня.

Температурна карта / © meteopost.com

Температурна карта / © meteopost.com

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич передбачав, що вихідними — 12–13 липня — в Україні очікуються температурні контрасти та грозові зливи, а місцями повітря прогріється до +40°.

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