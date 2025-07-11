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Температури битимуть рекорди: синоптикиня розповіла, на яку погоду чекати 12 липня
12 липня в Україні очікується різкий температурний контраст — від прохолоди на заході до спеки до +38 на сході.
У суботу, 12 липня, в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря у східних і південних регіонах — місцями до +38°C. Водночас на заході країни прогнозуються дощі з грозами та відносно комфортна температура.
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Найвища температура прогнозується на сході та південному сході країни. В Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях, частині Херсонщини та степовій частині Криму очікується +33…+38°C.
У південних регіонах — +30…+33°C, у Запорізькій області та степовому Криму — до +37°C.
У центральних областях:
Вінниччина — +22…+24°C
Черкащина та Полтавщина — +25…+29°C
Кіровоградщина — +26…+30°C
Дніпропетровщина — +30…+35°C
На півночі країни — +24…+28°C
На заході — +21…+25°C
Дощі з грозами 12 липня очікуються місцями в західних областях, а також у другій половині дня на Сумщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині. На решті території — без опадів.
У Києві переважно суха погода, але ввечері можливий дощ з грозою. За словами Наталки Діденко, у неділю синоптична ситуація суттєво не зміниться.
«Хай вихідні будуть безпечними, а тим, у кого нема вихідних, хай наша підтримка й допомога будуть нагадуванням, що ми завжди думаємо про них діяльно», — побажала синоптикиня.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич передбачав, що вихідними — 12–13 липня — в Україні очікуються температурні контрасти та грозові зливи, а місцями повітря прогріється до +40°.