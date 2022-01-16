Темпи вакцинації знизилися вдвічі: за добу щеплення проти COVID-19 отримали менше 40 тисяч українців

Темпи вакцинації знизилися вдвічі: за добу щеплення проти COVID-19 отримали менше 40 тисяч українців

Від початку вакцинальної кампанії щеплено майже 15 млн осіб.

В Україні впродовж минулої доби, 15 січня, вакциновано проти коронавірусу 39 769 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Із них першу дозу отримали 13 043 людини, другу дозу – 18 760 людей, додаткову дозу отримали 214 людей, бустерну дозу – 7 752 людини.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 985 043 людини, з них отримали першу дозу – 14 985 041 людина, отримали дві дози – 14 259 590 людей, отримали додаткову дозу – 9 512 людей, бустерну дозу – 94 948 людей. Загалом проведено 29 349 091 щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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