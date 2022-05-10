Темпи відбудови збавляти не будемо, люди не можуть жити на руїнах – Тимошенко

Темпи відбудови збавляти не будемо, люди не можуть жити на руїнах – Тимошенко

Не дивлячись на те, що зберігається ризик повернення россійських окупантів на звільнені території, Україна не буде збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де вже припинились бойові дії. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Люди не можуть жити на руїнах. Необхідно все привести до ладу», - сказав він.

Тимошенко розповів, що, зокрема, на Сумщині зараз тривають роботи з розбирання завалів Охтирської ТЕЦ, яку нещадно намагались знищити окупанти. У Тростянці комунальні служби прибирають вулично-дорожні мережі на території міста.

У Київській області протягом доби під'єднали до електропостачання 9 000 споживачів. У місті-герої Ірпені на 66% відновлено газопостачання.

Без газу на Київщині залишається село Почепин, там ще тривають роботи з розмінування.

Раніше Тимошенко повідомив про те, що українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери запропонували волонтерський проєкт довідника, в якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описані правила їхнього створення.