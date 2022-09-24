Темрява, плач і грудне молоко: як мама-військова евакуювала дитину з Павлограда

Ця історія – одна з тисяч чи навіть мільйонів.

Війна змусила тисячі сімей кинутися в невідоме і рятувати дітей з-під обстрілів та окупації. Оля з чоловіком – військові з Дніпропетровської області – їхня донечка народилася незадовго до війни. Чоловік одразу пішов на фронт, а дружина – тікала з малечею до безпечнішого регіону. Їй вдалося зберегти немовля та врятувати доньку від голоду та стресу. В темряві, під плач сотень дітей та їхніх матерів, під обстрілами в евакуаційному потязі, їх врятувало лише одне.

Дивіться, за що Ольга дякувала Богу у відео:

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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