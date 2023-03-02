Тендітна жінка в Одесі затримала злочинця і здала його поліції: фото

Перехожа наздогнала злодія, який на вулиці поцупив мобільний телефон у пенсіонера.

У четвер, 2 березня, на вулиці генерала Бочарова в Одесі громадянка стала свідком крадіжки. Тендітна, але смілива жінка наздогнала злодія, затримала його і передала в руки поліцейським.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області, опублікувавши відповідні фото.

“Громадянка пояснила, що бачила, як порушник забрав з кишені пенсіонера мобільний телефон та, скориставшись безпорадністю потерпілого, почав тікати. Заявниця наздогнала та затримала крадія й одразу зателефонувала до поліції”, - йдеться у повідомленні.

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Коли прибули інспектори патрульної поліції, жінка передала їм затриманого. Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Сміливій громадянці поліцейські подякували за небайдужість.

Нагадаємо, раніше 11-річна школярка допомогла поліції затримати грабіжника у Львові. Зловмисник звалив дівчинку з ніг і відібрав у неї телефон, але він не знав, що школярка вже кілька років займається дзюдо.

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