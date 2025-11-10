"Тенор", "Рокет" і "Карслон": нардеп пояснив, хто фігурує на скандальних записах НАБУ

"Енергоатом" / Фото ілюстративне / © Енергоатом

НАБУ та САП викрили українських посадовців на корупції. Згодом стали відомі ймовірні особи тих, хто фігурує у записах.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп, посилаючись на власні джерела, стверджує, що «Тенор» — це Дмитро Басов, колишній співробітник Генпрокуратури. Наразі скандальний експрокурор очолює підрозділ безпеки «Енргоатому».

У свою чергу, «Рокет» — Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко і вічний помічник зрадника Деркача. Так званий «смотрящій» за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча, до якого зранку 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками.

«Карлсон»… потримаємо інтригу», — зауважив нардеп.

Нагадаємо, НАБУ та САП проводять операцію «Мідас». Правоохоронцями викрито злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Йдеться про корупцію в енергетиці, відмивання коштів та незаконне збагачення.

Зокрема, відомство оприлюднило частину записів, у яких фігуранти обговорюють злочинну діяльність.