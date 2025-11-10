- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 626
- Час на прочитання
- 1 хв
"Тенор", "Рокет" і "Карслон": нардеп пояснив, хто фігурує на скандальних записах НАБУ
Правоохоронці оприлюднили частину записів, які свідчать про масштабну корупцію в енергетиці.
НАБУ та САП викрили українських посадовців на корупції. Згодом стали відомі ймовірні особи тих, хто фігурує у записах.
Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.
Нардеп, посилаючись на власні джерела, стверджує, що «Тенор» — це Дмитро Басов, колишній співробітник Генпрокуратури. Наразі скандальний експрокурор очолює підрозділ безпеки «Енргоатому».
У свою чергу, «Рокет» — Ігор Миронюк, радник Германа Галущенко і вічний помічник зрадника Деркача. Так званий «смотрящій» за енергетикою від бізнесмена Тимура Міндіча, до якого зранку 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками.
«Карлсон»… потримаємо інтригу», — зауважив нардеп.
Нагадаємо, НАБУ та САП проводять операцію «Мідас». Правоохоронцями викрито злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Йдеться про корупцію в енергетиці, відмивання коштів та незаконне збагачення.
Зокрема, відомство оприлюднило частину записів, у яких фігуранти обговорюють злочинну діяльність.