Теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом - мовознавець

Гриценко зазначив, що кирилиця активно почала поширюватися на нашій території з Х століття.

Українська писемність заснована на кирилиці багато століть і змінювати її на формат латиниці є руйнуванням традиції. Теоретичний перехід України на латиницю можна назвати нонсенсом.

Про це директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", звернувши увагу на тривалий часовий термін використання кириличних символів в українській писемності.

Гриценко зазначив, що кирилиця активно почала поширюватися на нашій території з Х століття.

"Кирилиця в України існує принаймні спорадично, тобто частково, з IX століття, а з Х століття почалося масове поширення кириличної книги – а це те, через що утвердилася наша держава. Тому що через кириличну книгу київський князь посилав своїх губернаторів (тепер так кажуть, а тоді казали - посадники) у різні міста", - розповів Павло Гриценко.

Нагадаємо:

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко та мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментували ініціативу секретаря РНБО Олексія Данілова про перехід на латиницю .

. Ткаченко переконаний, що всім українцям "спочатку нам треба добре вивчити українську мову", а вже потім говорити про латиницю.

Мовний омбудсман Тарас Кремінь вважає, що перехід на латиницю є маловиправданим.

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