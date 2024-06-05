"Тепер буду я": журналіст із Литви вирішив мобілізуватися до ЗСУ після загибелі Ірини Цибух

Литовець впродовж двох років приїздив до України як волонтер, а тепер вирішив долучитися до лав ЗСУ як парамедик.

Литовський журналіст та волонтер Міндаугас Йонушас заявив, що долучиться до лав ЗСУ як парамедик. Таке рішення він ухвалив після загибелі парамедикині добровольчого батальйону “Госпітальєри” Ірини Цибух з позивним “Чека”.

Про це литовець розповів на своїх сторінках у Facebook та Instagram.

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"Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті", – повідомив Йонушас.

В іншому пості чоловік розповів про свої плани: "Я приїжджаю в Україну в другій половині цього місяця. Львів, Одеса, Київ і мобілізація. Мотивація сильна".

Що спонукало до такого рішення

У коментарі для "УП.Життя" Міндаугас Йонушас розповів, що до цього рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух (позивний Чека). Вони не були знайомі особисто, а спілкувалися лише онлайн. Проте литовець поділяв її погляди та цінності.

"Я вирішив стати медиком-добровольцем. Нема "Чеки" – тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Я не романтизую фронт, а лише хочу спробувати зробити все, що мені під силу, щоб Україна жила", – каже Міндаугас.

Що відомо про Міндаугаса Йонушаса

В інтерв'ю "Громадському" Йонушас розповів, що під час останнього візиту до України місяць жив в Одесі і чув вибухи. Деякі – зовсім поруч від нього.

Міндаугасу 36 років. Останні два він роки він активно допомагає українцям. Спершу допомагав нашим біженцям у Литві. Пізніше вирішив приїздити до України з гуманітарними місіями.

"Я розумію, наскільки важка ситуація тут. У мене болить душа і все тіло, коли бачу трагедії та рани війни. І справді буде краще, коли я допомагатиму на фронті як доброволець. Звісно я боюся, не можна не боятися. Але я думаю ось так: фронт, служба там – це не про смерть і біль. Точніше – це більше про життя. Там я зможу рятувати людей. А що може бути прекраснішим", – розмірковує майбутній захисник.

Хоче одружитися з українкою

Міндаугас не вірить, що литовка зможе розуміти його так, як українка. Тому хоче бачити майбутньою дружиною саме українку.

"Це буде кошмар, якщо моєю коханою стане литовська дівчина", – зазначає він.

Литовець розповідає, що особливо його надихають українські пари на вокзалі – військовий, якого проводжає або зустрічає дівчина чи дружина.

"Я бачу так багато любові, так багато тепла, відданості. Це так справжньо. Власне, чому я й хочу бути в Україні, у цьому її моменті, тут і зараз. Бо тут твориться справжня історія. Я хочу бути її частиною. Тут життя, яке воно є: з горем і радістю", – говорить він.

Ставлення до українських чоловіків за кордоном

"На фронті багато молодих жінок, от Іра (Цибух – Ред.) така молода, вона хотіла дітей, але вибрала боронити свою країну. А ці чоловіки живуть в Європі. Я б хотів би, щоб їх депортували. Ці хлопці – як Путін. Хоч вони й не працюють, як Путін, але й не працюють, щоб була перемога", – розмірковує литовець.

Нагадаємо, бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух "Чека" загинула на Харківському напрямку 29 травня. 1 червня їй мало виповнитися 26 років.

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