Тепер ми стаємо "своїми" для Заходу: Клімкін - про новий геополітичний статус-кво України

Павло Клімкін наголосив, що Кремль і далі буде заважати і створювати проблеми, але не визначати.

Україна стає "своєю" для Заходу. Це і є її нове геополітичне статус-кво.

Про це написав міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін у Telegram, коментуючи інтерв'ю президента США Джо Байдена.

"Байден в останньому інтерв'ю сказав просту і зрозумілу для нас річ - Путін втратив Україну. По-перше, це не тільки емоція - це фіксація нового геополітичного статус-кво. Претензії будь-якого російського режиму на "особливі" інтереси в Україні більше не сприймаються як даність для формування політики", - написав він.

Клімкін наголосив, що Кремль і далі буде заважати і створювати проблеми, але не визначати.

"І по-друге, США і Захід в цілому мають активно допомогти Україні стати історією успіху. "Розширення" Заходу має стати саме історією успіху на відміну, наприклад, від Афганистану, який ніколи частиною Заходу ніким не вважався. Слова Байдена - це як відома натівська ідентифікація "свій - чужий" для літаків. Тепер ми стаємо "своїми" для Заходу. Це і є нове геополітичне статус-кво", - резюмував він.

Нагадаємо, російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що західні партнери України зняли останнє табу для держави – щодо обмеження у завдаванні ударів по території Росії переданою ними зброєю. Йдеться про плани США передати Україні далекобійні ракети GLSDB для HIMARS і заяви Великої Британії про можливість передавання своїх далекобійних ракета.

До слова, питання далекобійної зброї та винищувачів для України може бути вирішене, заявив 9 лютого керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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