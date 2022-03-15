"Тепер на тому місці буде клумба": ЗСУ у Чернігові знищили ворога РСЗВ окупантів, яка обстрілювала житлові квартали

"Тепер на тому місці буде клумба": ЗСУ у Чернігові знищили ворога РСЗВ окупантів, яка обстрілювала житлові квартали

Жителі побачили, що окупанти почали розгортати РСЗВ і повідомили "куди треба".

У Чернігові артилерія знищила вогневу точку окупантів, яку вони використовували для обстрілів інфраструктури міста.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Оборонцями Чернігова була виявлена батарея РСЗВ ворога, яка підступно обстрілювала житлові квартали міста. Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але 10 хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнула їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба. Вірте в своїх захисників!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як ненароком не стати коригувальником вогню для окупантів - 16 правил від Міноборони.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.