Тепер світла буде ще менше: у Конотопі на Сумщині повідомили про наслідки атаки Росії

Наслідки атаки на Конотоп / © фото з соцмереж

У місті Конотоп на Сумщині зафіксовано наслідки чергового ворожого удару. Внаслідок атаки пошкоджено дитячий навчальний заклад (школу) в одному з мікрорайонів, а також приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

“Тепер світла буде ще менше…”, - емоційно прокоментував атаку посадовець.

За його словами, один із приватних житлових будинків зазнав руйнувань. Водночас за попередніми даними, люди залишилися живими. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

На місцях працюють усі необхідні служби. Із самого ранку для людей, чиє житло постраждало, готують альтернативні варіанти розміщення. Також розпочне роботу комісія з фіксації наслідків атаки.

У місті організовують допомогу постраждалим із матеріальних резервів. Зокрема, до місця удару підвозять плівку та OSB-плити для тимчасового закриття пошкоджених вікон і конструкцій. Мешканців пошкоджених осель просять звертатися для отримання матеріалів.

Окрім цього, міський голова доручив підприємству «Теплогарант» підвищити температуру теплоносія для мешканців постраждалої п’ятиповерхівки.

Наслідки атаки та обсяги руйнувань продовжують уточнювати.

