"Тепер точно злилися з ландшафтом": українські спецпризначенці "мінуснули" погано замасковану техніку росіян (відео)

У росіян стало на 2 БТР та 3 "Урали" менше.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але "екзамен з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "А" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за кілька днів українські спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів.

Минулого тижня ЦСО "А" СБУ у співпраці з ЗСУ "відмінусували" два російських літаки Су-25.

Нагадаємо, що у Росії загиблих окупантів рідним видають "порціями", щоб не шокувати кількістю.

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