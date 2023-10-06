"Тепер треба жити": мешканець Грози, в якого залишилося троє онуків, розповів, про що благає Бога

Батьки діточок загинули у той трагічний день.

У четвер, 5 жовтня, російські війська цинічно атакували Грозу, що на Харківщині. Житель селища Валерій Козир втратив рідних і близьких. Тепер у нього залишилося троє онуків й дружина.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Вчора загинули моя донька, мій зять, і свати, і куми. Ось тут я буду їх ховати", – розповів Валерій. Чоловік саме допомагав розчищати хащі, щоб поховати рідних на місцевому кладовищі, де планують викопати близько 40 могил. Іншу частину загиблих ховатимуть у сусідньому селищі Шевченковому.

"Прошу в Господа 5 років"

Валерій Козир – родич Андрія Козира, за яким відбувалися поминки. Чоловік не був присутнім, адже працює у нічні зміни охоронцем. Це, власне, і врятувало йому життя.

"Краще б я помер… О, Боже, ти не можеш мене так карати. Покинути батька й забрати дітей!", – емоційно зізнавався Валерій у коментарі Reuters.

Зараз чоловік намагається оговтатися від пережитого і благає Всевишнього подарувати йому ще 5 років, аби підійняти онуків. Після цього, каже він, можна помирати.

"Аби дружина витримала. Якщо я один лишуся, трьох онуків я... П'ять років у Богу прошу, тоді можна й помирати. Внуків підійму. Думав, мені буде поміч. Тепер жити треба. Треба жити...", – усвідомлює вбитий горем чоловік.

Що відомо про удар по кафе-магазину у Грозі

Російські окупанти 5 жовтня завдали смертоносного удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Загарбники атакували будівлю місцевого кафе-магазину, де саме відбувалися поминки.

Як відзначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі встановлюються особи, які могли навести удар на цей об’єкт.

Внаслідок цинічного удару загинуло 52 людини. Ще 4 вважаються зниклими безвісти. Це наймасованіша атака за кількістю вбитих на Харківщині.

Мережу вразили відео з місця трагедії, де до загиблих в останній надії намагаються додзвонитися рідні. З кишень людей лунає "Ой у лузі червона калина..".

У селі готуються до масових поховань вбитих Росією людей.

Читайте також: