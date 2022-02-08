Тепер в "Дії" можна згенерувати довідку про несудимість: коли послуга стане доступною

За словами очільника Мінцифри, близько 1 млн таких довідок отримують українці щороку.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що до державного застосунку "Дія" додали нову функцію. Вже від 8 лютого українці зможуть за кілька кліків згенерувати довідку про несудимість.
Про це очільник Мінцифри розповів у "Сніданку з 1+1".
За словами Федорова, раніше таку довідку можна було отримати лише в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ або через посередників.
"Довідка про несудимість - один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Раніше довідку про несудимість можна було отримати або в сервісних центрах МВС, або через посередників", — повідомила пресслужба Міністерства.
Як зазначається, послуга стане доступною вже сьогодні, 8 лютого.
Нагадаємо, команда Мінцифри презентувала нові послуги на порталі та в застосунку "Дія". Відтепер, крім довідки про несудимість, можна буде згенерувати довідку про місце реєстрації, оновити електронний підпис і надати права на машину іншій людині без черг, а онлайн за декілька кліків.
Читайте також: