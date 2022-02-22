"Тепер я точно не повернусь додому": захисник України емоційно відреагував на загострення на Донбасі

"Тепер я точно не повернусь додому": захисник України емоційно відреагував на загострення на Донбасі

Він не знає, як можна "відіграти" історію із Донбасом і Кримом назад.

Переселенець, учасник бойових дій і журналіст Олександр Махов емоційно відреагував на загострення на Донбасі. Чоловік вважає, що більше ніколи не зможе повернутися додому - в окупований Луганськ.

Про це Махов написав у себе в Facebook.

"Тепер я точно не повернусь додому - в Луганськ, і мій дім - Луганськ - не повернеться в Україну. Тепер моя мама так і залишиться по той бік лінії фронту", - написав він у себе в Facebook.

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Махов пояснив, що зараз не бачить, як саме може статися, що президент Росії Володимир Путін і всі, хто буде після нього, "відіграють" історію із Донбасом і Кримом назад.

"Спустошення - здається, що все дарма - смерті моїх побратимів, смерті кількох тисяч українських військових, смерті тисяч мирних людей", - додав він.

Чоловік підкреслив, що війська на Донбасі готові битися і відбивати свої землі. Тисячі ветеранів по всій країні готові долучитися до боротьби, написав він.

"Можливо, я помиляюся і в мені говорять емоції. Я хочу помилятися", - пояснив Махов.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідні укази та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Крім того, кремлівський очільник доручив ввести в ОРДЛО російські війська, які де-факто там перебувають від 2014 року. Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

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