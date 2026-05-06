"Тепер їхній головний парад залежить від нас": Зеленський зробив заяву про відповідь на атаки РФ

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню та продовжує обстріли українських територій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 6 травня.

За його словами, попри ініціативу України щодо встановлення повної тиші Москва відповіла новими атаками.

«По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками», — заявив він.

Протягом дня повідомлення про удари надходили з різних регіонів, зокрема Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини, Сумської, Чернігівської, Запорізької та Херсонської областей. Жоден із напрямків бойової активності з боку РФ не був зупинений.

Президент наголосив, що у відповідь Україна діятиме дзеркально. Подальші кроки залежатимуть від розвитку ситуації найближчим часом, однак, за його словами, реакція буде «справедливою».

«Україна діятиме дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатися з нашими цілком справедливими відповідями», — сказав він.

Зеленський підкреслив, що Київ відкритий до дипломатичного врегулювання і передав Росії чіткі сигнали щодо можливості домовленостей. Водночас, за його словами, рішення про продовження війни залежить від російського керівництва.

«Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить лише один парад і більше нічого, то це інша справа», — сказав він.

Окремо глава держави зауважив, що нинішня ситуація демонструє зміну балансу — навіть проведення ключових символічних заходів у Росії, зокрема військового параду до 9 травня, залежить від дій України.

«Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас», — сказав Зеленський.

Президент також подякував міжнародним партнерам за підтримку ініціативи припинення вогню та наголосив, що Україна прагне закінчити війну на гідних умовах.

Росія зірвала перемир’я

