"Тепер їм не потрібні масовані атаки": чому Росія змінила тактику ударів по Україні

Чому Росія змінила тактику ударів по Україні

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Росіяни кардинально змінили тактику повітряного терору України, зокрема, Києва. Тепер атаки розтягнуті в часі. Росіяни запускають невеликі групи безпілотників з короткими паузами. Подібний формат завдає виснажливого удару не лише по системі ППО, а й по життєдіяльності великих українських міст, де повітряні тривоги тривають годинами.

Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап 24 Каналу.

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Росіяни змінили тактику повітряного терору: чого добивається ворог

Противник відшукав слабке місце в українській системі ППО та намагається використати його задля завдання ударів та постійного психологічного впливу на цивільних. Ключовий розрахунок ворога — позбавити громадян можливості повноцінно відпочивати, працювати, навчатися та вільно пересуватися.

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«Путін вважається непоганим тактиком. І він зі своїм оточенням запропонував таку тактику, яка виявилася дуже ефективною: вони знайшли шпаринку в нашій системі ППО і зрозуміли, як її використати», — зазначає Криволап.

Систематичний тиск покликаний провокувати накопичення втоми й внутрішнього роздратування серед людей. За задумом агресора, постійне перебування в укриттях та руйнування щоденного побуту мають поступово розхитувати ситуацію зсередини.

«Вони хочуть психологічним тиском довести населення до такого стану, коли суспільство, на їхню думку, може вибухнути й запропонувати владі капітуляцію. Я думаю, це основна тактика, яку зараз використовують росіяни», — пояснює спікер.

За оцінками авіаексперта, росіяни вже можуть виготовляти до 3 тисяч реактивних дронів на місяць — це приблизно 100 одиниць на добу. Тепер росіянам не обов’язково формувати масовані хвилі дронів, адже достатньо регулярно пускати дрібні групи з короткими інтервалами.

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«Сто дронів на день — це означає запускати групами по два — п’ять „Шахедів“ приблизно щогодини. Годину буде параліч через повітряну тривогу, потім година перепочинку, коли можна щось зробити, але серйозно працювати в такому режимі вже неможливо», — додав Криволап.

Паралельно Росія зберігає загрозу ракетних ударів, і наразі економить ракети для атак восени на енергетичну інфраструктуру. Реактивні дрони дають ворогу можливість утримувати українців у безперервному напруженні.

Для збиття подібних цілей цілком доцільно залучати бойову авіацію, вважає авіаексперт. Військові льотчики ще під час вишколу тренуються перехоплювати крилаті ракети, тож реактивний дрон є для них навіть простішим об’єктом. Найважливіше завдання зараз — знищувати безпілотники на далеких маршрутах руху від кордону, не допускаючи їхнього прориву до великих міст.

На думку Криволапа, нинішні труднощі перехоплення реактивних дронів зумовлені й управлінською кризою. Наприкінці минулого року переформатування роботи малої ППО та жорсткий контроль результативності підрозділів дозволили швидко розв’язати проблему проривів звичайних «Шахедів».

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Проте після кадрових перестановок тепер бракує координатора, який зміг би об’єднати сили різних структур для побудови системної протидії реактивним дронам.

Ігнат про тактику обстрілів росіян

Нагадаємо, росіяни активно переходять на реактивні безпілотники, ліквідація яких вимагає значно більше зусиль, ніж знищення звичайних «Шахедів». Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Росія суттєво наростила кількість ударів, використавши лише за серпень понад 2800 реактивних БпЛА, які становили третину від усіх запусків. Через зміну тактики, маршрутів, висоти прольоту та швидкості цих дронів відсоток їх збиття нижчий і становить близько 60%, тоді як звичайні «Шахеди» знищуються на 90–95%.

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