Тепер звільнити працівника стало ще простіше: Верховна Рада оптимізувала трудові відносини

Тепер звільнити працівника стало ще простіше: Верховна Рада оптимізувала трудові відносини

Верховна Рада ухвалила закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тепер, щоб звільнити працівника є ще більше підстав.

Запроваджується додаткова підстава для звільнення працівника, про це йдеться в проекті закону №7251.

Підставою для звільнення працівників під час війни тепер є:

Ситуація, коли неможливо забезпечити умови праці працівнику через знищення майна в результаті бойових дій. Запроваджується особлива процедура звільнення таких працівників.

Відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Проєкт закону №7251 визначає поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, які змушені були залишити свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.

На період воєнного стану скасовуються окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо заняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. На час оголошення воєнного або надзвичайного стану всі повідомлення та документи з питань трудових відносин, накази (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу можуть вестися в електронній формі.

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