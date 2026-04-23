Тепла не очікуйте: погода в Україні ще більше погіршиться

Синоптикиня засмутила прогнозом / © Associated Press

У п’ятницю, 24 квітня, в Україні буде вітряно, але опадів поменшає. Дощі пройдуть лише у східних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Вітер північно-західного походження досягатиме поривів 7-14, місцями штормових 15-20 метрів за секунду. Температура повітря залишається низькою, вночі +2+6 градусів, при проясненнях місцями заморозки, протягом дня +6+12 градусів», — уточнила вона.

Погода у Києві 24 квітня

У Києві 24-го квітня без опадів, але сильний північно-західний вітер. Найближчої ночі знову холодно, можливі заморозки. Вдень у п’ятницю +8, +9 градусів.

«Значного тепла поки що не передбачається», — додала вона.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні погода різко погіршиться через рух холодних повітряних мас із півночі Європи. Окрім дощів, очікується значне зниження денної температури, особливо на північному сході.

Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що у третій декаді квітня українцям треба бути готовими до опадів. За його словами, 23–24 квітня очікується найбільш нестійка погода, яка буде зумовлена дією активного північного циклону та його атмосферних фронтів.