ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
398
Час на прочитання
1 хв

Тепла не очікуйте: погода в Україні ще більше погіршиться

Наприкінці тижня очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Синоптикиня засмутила прогнозом / © Associated Press

У п’ятницю, 24 квітня, в Україні буде вітряно, але опадів поменшає. Дощі пройдуть лише у східних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Вітер північно-західного походження досягатиме поривів 7-14, місцями штормових 15-20 метрів за секунду. Температура повітря залишається низькою, вночі +2+6 градусів, при проясненнях місцями заморозки, протягом дня +6+12 градусів», — уточнила вона.

Погода у Києві 24 квітня

У Києві 24-го квітня без опадів, але сильний північно-західний вітер. Найближчої ночі знову холодно, можливі заморозки. Вдень у п’ятницю +8, +9 градусів.

«Значного тепла поки що не передбачається», — додала вона.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні погода різко погіршиться через рух холодних повітряних мас із півночі Європи. Окрім дощів, очікується значне зниження денної температури, особливо на північному сході.

Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що у третій декаді квітня українцям треба бути готовими до опадів. За його словами, 23–24 квітня очікується найбільш нестійка погода, яка буде зумовлена дією активного північного циклону та його атмосферних фронтів.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie