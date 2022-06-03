Тепла субота і дощова неділя: прогноз погоди в Україні на перші вихідні літа

Тепла субота і дощова неділя: прогноз погоди в Україні на перші вихідні літа

Перші вихідні літа, 4-5 червня, будуть дощовими, у деяких регіонах навіть можливі град та шквали.

У західних областях України через негоду у суботу оголошено штормове попередження, І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 4 червня в країні буде переважно без опадів, лише вдень в західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатах місцями значні дощі. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 8-13°, вдень 21-26°, в Карпатах 11-16°, на решті території вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 25-30°.

У неділю, 5 червня, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вдень в Україні ітимуть грозові дощі, вдень в окремих районах град, у західних, вдень більшості північних та центральних областей місцями значні дощі. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 21°, вдень 18-23°, на південному сході країни 23-28°. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями шквали 15-20 м/с.

Також читайте Вже літо: якою в Україні буде погода в червні

У Києві 4 червня буде сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 24-26°. 5 червня вдень у столиці очікується дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Читайте також: