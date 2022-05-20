Тепла субота і "свіжа" неділя: прогноз погоди в Україні на вихідні, 21-22 травня

Тепла субота і "свіжа" неділя: прогноз погоди в Україні на вихідні, 21-22 травня

Вихідні, 21-22 травня, в Україні будуть дощовими, у неділю у більшості областей також відчутно похолоднішає.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 21 травня вночі буде без опадів, лише у північно-західних та північно-східних областях очікується невеликий дощ, вдень в країні, крім південної частини, ітимуть помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, у східних областях 7-12°, вдень 18-23°, у південних та центральних областях 22-27°, на Одещині до 30°.

У неділю, 22 травня, в країні також очікуються короткочасні дощі, вдень подекуди грози, температура вночі 7-12°, у південній частині 11-16°, вдень в Україні 10-15°, у південній частині та на Закарпатті 17-22°. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

В Україні, крім південних областей, 21 травня через сильні пориви вітру та грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 21-22 травня у більшості районів західних, Вінницької, Черкаської, Одеської, Миколаївської областей, 21 травня і Полтавської та Харківської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 21 травня вночі буде сухо, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°. Через грози та пориви вітру у столиці та області також оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

У неділю у Києві відчутно похолоднішає - температура вночі становитиме 10-12°, вдень лише 12-14°. 22 травня у столиці також ітиме короткочасний дощ.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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