Теплі та зворушливі привітання з днем народження жінці: картинки українською мовою, проза та вірші

День народження - це особлива дата. А тому щирі та зворушливі привітання з днем народження жінці завжди викликають посмішку на обличчі. ТСН.ua підібрав для вас вітання в прозі та віршах, а також картинки українською мовою.

Кожна жінка хоче відчувати себе коханою, особливою та найкращою. І правильно підібрані красиві слова допожуть вам порадувати близьких та рідних.

Ви також можете знайти привітання з днем народження подрузі в нашій добірці. Адже подруга - це саме та людина, яка завжди прийде на допомогу у скрутну годину, тому дуже важливо подарувати їй особливе свято.

Прикольні та щирі привітання з днем народження жінці: у прозі та віршах

Зі святом! Будь щаслива! Бажаю тобі яскравого життя, з геніальними ідеями, досягненнями і блискучими перемогами, а якщо з турботами - то тільки з приємними! Нехай в твоїй душі ніколи не вичерпається джерело доброти! Нехай завжди будуть поруч близькі, друзі і ті, з ким хочеться поділитися радістю! Здоров'я тобі і щасливих років попереду, радості і сміху, поваги оточуючих і любові рідних!

Картинки з днем народження жінці / Фото: ТСН.ua

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Вітаємо Вас зі святом!

Бажаєм в народження день

Нехай буде квітів багато

Й пташки Вам співають пісень!

Щоб доля була Ваша світла,

А поруч щоб — люди привітні,

Хай Бог Вам завжди помагає,

Краса з кожним днем розквітає!

Картинки з днем народження жінці / Фото: ТСН.ua

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Прийміть мої вітання з днем народження! Головне багатство - це здоров'я, нехай воно не покидає вас ніколи. Вашим близьким благоденства і щастя. Нехай прекрасні моменти життя тільки збільшуються і радують вас. Взаєморозуміння і терпіння в будь-яких справах бажаю вам.

Картинки з днем народження жінці / Фото: ТСН.ua

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Як завжди, чарівною ти залишайся!

І в день цей святковий ні краплі не хмарся,

Роки не рахуй — вони досвід лише,

А краще святкуй, бо життя наше йде.

Радій кожній днині і квітни душою,

Хай Ангел з небес буде поруч з тобою.

І доля плекає, і місяць тобі

Хай стежку посвітить, якщо ти в пітьмі.

Та ще зичу щастя, здоров’я, любові

І успіхи щоб кожен день були нові!

Картинки з днем народження жінці / Фото: ТСН.ua

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З днем народження Тебе! Дай Бог тобі всього найкращого, всього самого доброго і світлого! Найголовніше - здоров'я, а вже решта додасться. Щастя тобі, радості, гармонії і тепла в душі! Нехай твої думки будуть виключно про хороше! А ангел-хранитель нехай завжди буде поруч і вбереже від будь-яких бід і втрат!

Картинки з днем народження жінці / Фото: ТСН.ua

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Розкішній жінці привітання,

Щоб все було − найвищий клас.

Бажаємо щастя та кохання,

Щоб все збулося, щовід нас!

Завжди такою залишатись:

Чарівною серед усіх.

Завзяття в праці не втрачати,

Хай дзвінко твій лунає сміх!

Кохати щиро та душею,

Творити лагідне добро.

І щоб усе, що йде від тебе,

Верталось з більшим обертом!

Картинки з днем народження жінці / Фото: ТСН.ua

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Красиву, ніжну, ласкаву, прекрасну, просто неймовірну жінку вітаю сьогодні з днем народження. Бажаю бути життєрадісною, веселою, світитися від щастя. Нехай кожен день дарує безліч незабутніх миттєвостей, оточують тільки приємні люди і збуваються всі заповітні бажання.

Картинки з днем народження жінці / Фото: ТСН.ua

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Жінки приховують свій вік,

Та Вам не треба це робити.

Бо в паспорті Ваш кожен рік

Красою на обличчі світить!

Із днем народження чудовим

Я шлю сьогодні Вам вітання.

Хай кожен день буде казковим,

Усі збуваються бажання.

Щоб Ви сміялись і раділи,

Були здорові й не хворіли,

Коханою були й любили,

Були успішні і щасливі!

Картинки з днем народження жінці / Фото: ТСН.ua

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Привітання з днем народження жінці колезі

Дорога колего! В черзі нескінченних робочих буднів ми забуваємо говорити один одному добрі слова. А сьогодні, в твій День народження, я хочу висловити тобі свою подяку та захоплення. Це велика радість та вдача — працювати із тобою в одній команді, тому що ти завжди готова прийти на допомогу, підтримати, порадити та просто поговорити. Я вітаю тебе, бажаю щастя, любові та здійснення найсміливіших мрій. Нехай свято для тебе буде не тільки сьогодні, а й кожного дня!

Картинки з днем народження жінці колезі / Фото: ТСН.ua

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Щодня ми зустрічаємось з тобою,

Колего наша дорога!

Сьогодні ж, колективною юрбою

Бажаємо, тобі, здоров’я й радості

На довгії і многії літа!

Хай день народження не додає років,

А лиш нагадує, що ти ще молода.

Нехай обходить заздрість і біда.

Весела будь, щаслива й чарівна!

Картинки з днем народження жінці колезі / Фото: ТСН.ua

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Привітання з днем народження жінці прикольні

Вітаю Вас з народження днем! Нехай не в’яне Ваша краса, щоб ми могли ще довго нею милуватися! Хай доля подарує багато щасливих років, вірних друзів та безліч цікавих подій та подорожей!

Картинки з днем народження жінці прикольні / Фото: ТСН.ua

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Хай кожна мить життя буде чудова,

Несе кохання та букетик мрій

І, як веселка різнокольорова,

Буде повна яскравіших подій.



Нехай щоденно вам дарують квіти,

Хай компліменти сипляться для вас.

Хай буде сотня приводів радіти,

Носити посмішку замість усіх прикрас!

Картинки з днем народження жінці прикольні / Фото: ТСН.ua

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Красуне-імениннице, прийміть щирі вітання у Ваше свято! Нехай Ваша душа співає, хай краса не в’яне, хай серденько ніколи не болить! Бажаю Вам щедрих кавалерів, домашнього затишку та жіночого щастя! Зичу Вам довгих років у любові та турботі!

Картинки з днем народження жінці прикольні / Фото: ТСН.ua

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Вітаю Вас, гарна пані!

Будьте красиві й рум’яні,

Здорові, веселі й кохані

Будьте, гарненька пані.



Хай доля дарує Вам крила,

Хай щастя накриє Вас хвиля,

Хай буде в Вас гарна робота,

А вдома — любов та турбота!

Картинки з днем народження жінці прикольні / Фото: ТСН.ua

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З днем народження, гарненька і славна наша жіночка! Сердечно вітаємо тебе і бажаємо, щоб кожен твій день був схожий на радісне свято! Хай твоя душа буде завжди молодою та завзятою, а стрункість зводить чоловіків з глузду! Хай буде щасливе, вірне та ніжне кохання, гарний чоловік, який носить тебе на руках, а чудові діточки — і хлопчики, і дівчатка люблять і обожнюють свою матусю! Успіхів у праці, затишку в оселі і повного достатку!

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