Тепліше, ніж зазвичай: синоптикиня розповіла про погоду в січні та лютому

Тепліше, ніж зазвичай: синоптикиня розповіла про погоду в січні та лютому

Опади не будуть рясними.

Нинішня зима буде теплішою, ніж зазвичай, а снігу буде небагато.

Про це розповіла "Фактам" керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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За її словами, через антициклони, що формуються на Близькому Сході та Балканах, опади будуть не рясними. Крім того, вони принесуть до України тепле повітря.

У середньому температура у січні та лютому 2022 року перевищуватиме на кілька градусів норму. Крім того, лютий наступного року синоптикиня назвала "весняним".

"Грудень може бути на 1-2 градуси теплішими, ніж у середньому за період 1993-2016 років. Січень і лютий - на 2-3 градуси. Отже, існує висока ймовірність того, що вже у лютому буде весняна погода", - повідомила Балабух.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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