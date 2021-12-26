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Тепліше, ніж зазвичай: синоптикиня розповіла про погоду в січні та лютому

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Тепліше, ніж зазвичай: синоптикиня розповіла про погоду в січні та лютому

Associated Press

Опади не будуть рясними.

Нинішня зима буде теплішою, ніж зазвичай, а снігу буде небагато. 

Про це розповіла  "Фактам" керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За її словами, через антициклони, що формуються на Близькому Сході та Балканах, опади будуть не рясними. Крім того, вони принесуть до України тепле повітря. 

У середньому температура у січні та лютому 2022 року перевищуватиме на кілька градусів норму. Крім того, лютий наступного року синоптикиня назвала "весняним".

 "Грудень може бути на 1-2 градуси теплішими, ніж у середньому за період 1993-2016 років. Січень і лютий - на 2-3 градуси. Отже, існує висока ймовірність того, що вже у лютому буде весняна погода", - повідомила Балабух.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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