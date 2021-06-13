Теплий і дощовий тиждень, місцями з грозами: прогноз погоди на 14-20 червня

Увесь тиждень в Україні утримуватиметься нестійка погода. Подекуди можливі град та шквали.

У найближчі сім днів, 14-20 червня, в Україні буде тепла, але нестійка погода: майже увесь тиждень в Україні йтимуть невеликі короткочасні дощі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 14 червня, буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні грозові дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16° (у західній частині 8-13°); вдень 21-26°, на Правобережжі 17-22°.

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15-16 червня вночі переважно без опадів. А ось вдень у більшості регіонів, за винятком західних, можливі невеликі короткочасні дощі, місцями грози. 15 червня у західних областях вночі 9-14, вдень 20-25°. 16 червня температура вночі 11-16°; вдень 22-27°;

17-19 червня утримається нестійка погода: невеликі короткочасні дощі (вночі місцями), грози; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. 20-21 червня переважно без опадів; температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

У Києві 13 червня вночі буде без істотних опадів, вдень очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 14 червня місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13 червня 14-16°, 14 червня 12-14°; вдень близько 20°.

15-16 червня вночі переважно без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 14-16°; вдень 24-26°.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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