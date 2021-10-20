Тепло, але дуже вітряно: прогноз погоди в Україні на четвер, 21 жовтня

Тепло, але дуже вітряно: прогноз погоди в Україні на четвер, 21 жовтня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

У четвер, 21 жовтня, в Україні буде сухо та тепло, але дуже вітряно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, вдень в більшості областей пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у східних областях місцями 0-3° тепла, вдень 13-18°, на заході країни до 20°.

У Києві 21 жовтня також опади не очікуються. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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