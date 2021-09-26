Тепло, але місцями дощитиме: якою буде погода в регіонах України 26 вересня

Тепло, але місцями дощитиме: якою буде погода в регіонах України 26 вересня

Погода 26 вересня в Україні переважно буде теплою.

Погода в Україні в неділю, 26 вересня, буде сухою та теплою. Незначні опади та потужний вітер можливі лише на Сході.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

Так, за даними синоптиків, на більшості території України 26 вересня опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі прогнозують тільки у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

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Температура повітря вдень у середньому сягне позначок від +14° С до +23° С. Найвищу температуру показуватимуть термометри на Півночі. Зокрема, в Одесі температура повітря підійметься до +23° С.

Прохолодніше буде у центральних регіонах, де обіцяють максимум +19° С. На Сумщині буде ще холодніше від +14° С до +16° С

У Києві вдень синоптики обіцяють від +15° С до 17° С. У неділю в українській столиці буде сухо. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Укргідрометцентр

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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