Тепло, але місцями дощитиме: якою буде погода в регіонах України 22 жовтня

Погода в п'ятницю в Україні буде теплою.
Погода в Україні сьогодні, 22 жовтня, буде сухою та теплою. Опади можливі лише на Закарпатті.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
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Температура повітря вдень триматиметься переважно на рівні від +14 °С до +19°С. Найтепліше буде традиційно на півдні, де прогнозують до +22°С.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, у західних, вночі і в східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
У Києві протягом дня 22 жовтня погода буде теж сухою. Температура вдень до 16-18°С. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
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