Дощі і морози: якою буде погода в регіонах України 7 листопада

Дощі і морози: якою буде погода в регіонах України 7 листопада

Погода в неділю буде місцями дощовою.

Погода в Україні в неділю, 7 листопада, буде переважно сухою та теплою. Незначні опади можливі лише на Заході.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Так, за даними синоптиків, 7 листопада опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі прогнозують тільки у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

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Температура повітря вдень у середньому сягне позначок від +7° С до +15° С. Найвищу температуру показуватимуть термометри на Півночі. Зокрема, в Миколаєві температура повітря підійметься до +15° С. Уночі на Прикарпатті прогнозують мороз до -4 ° С.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.

У Києві протягом дня 7 листопада погода буде теж сухою. Температура вдень до 9-11°С. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Укргідрометцентр

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Нагадаємо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.

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