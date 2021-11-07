Дощі і морози: якою буде погода в регіонах України 7 листопада

Погода в неділю буде місцями дощовою.
Погода в Україні в неділю, 7 листопада, буде переважно сухою та теплою. Незначні опади можливі лише на Заході.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Так, за даними синоптиків, 7 листопада опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі прогнозують тільки у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.
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Температура повітря вдень у середньому сягне позначок від +7° С до +15° С. Найвищу температуру показуватимуть термометри на Півночі. Зокрема, в Миколаєві температура повітря підійметься до +15° С. Уночі на Прикарпатті прогнозують мороз до -4 ° С.
Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с.
У Києві протягом дня 7 листопада погода буде теж сухою. Температура вдень до 9-11°С. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
Нагадаємо, синоптики повідомили, чи буде сніг на зимові свята.
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