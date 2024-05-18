Тепло, але подекуди з дощами: якою буде погода в Україні 19 травня

У більшості областей опадів не передбачається.

У неділю, 19 травня, синоптики прогнозують на частині території України короткочасні дощі та грози. Повітря вдень прогріється до +24 градусів.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Загалом в Україні буде мінлива хмарність, у більшості областей опадів не передбачається. Лише вдень на Лівобережжі та у західних областях місцями можуть пройти короткочасні дощі та грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Уночі синоптики прогнозують +7...+12 градусів, вдень - +19...+24, лише в Карпатах буде прохолодніше - вночі +3...+8, вдень +13...+18.

Погода в Україні 19 травня 2024 року / Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

На Київщині, за інформацією Укргідрометцентру, буде мінлива хмарність, без опадів.

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Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24.

У Києві вночі прогнозують +10...+12 градусів, вдень +22...+24.

Нагадаємо, раніше метеорологиня повідомила, що липень та перша половина серпня в Україні можуть бути найспекотнішим періодом цього літа.

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