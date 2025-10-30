ТСН у соціальних мережах

Тепло, але вітряно: синоптики оновили прогноз на сьогодні, 30 жовтня

Сьогодні, як обіцяють синоптики, у країні буде комфортна погода.

Анастасія Павленко
Сьогодні, 30 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Суттєвих опадів не очікується.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

«Сьогодні атмосферний тиск зростатиме і погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Лише на крайньому заході країни вдень атмосферний фронт зумовить невеликий дощ», — йдеться в повідомленні.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Уночі в Карпатах, вдень у західних областях місцями пориви до 15-20 м/с. У більшості областей температура вдень становитиме +11…16°С, на півдні буде до +18°С. У Карпатах вдень стовпчики термометрів сягатимуть +4…9°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вдень буде в межах +11…16°С. У Києві прогнозують +13…15°С.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.

