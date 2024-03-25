«Тепло для немовлят»: БФ «Благомай» та компанія PepsiCo в Україні запустили Національний проєкт підтримки передчасно народжених дітей

Кожна десята дитина в Україні народжується передчасно. З початком повномасштабного вторгнення кількість таких випадків зростає, однак запобігти передчасним пологам практично неможливо. Водночас, завдяки сучасному обладнанню, можливо виходити немовлят та зберегти їхні життя. Неонатальні інкубатори — це єдиний шанс на виживання передчасно народжених дітей або дітей з критично низькою вагою.

Саме тому Благодійний фонд «Благомай» та компанія PepsiCo в Україні започаткували важливий Національний проєкт підтримки дітей — «Тепло для немовлят». Завдяки цій ініціативі вдалося передати закладам охорони здоров'я 41 новий інкубатор та 2 реанімобілі. Зокрема, допомогу надали Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областям, які розташовані поблизу прифронтових та тимчасово окупованих територій, а також Київщині — регіону, який приймає найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб.

Це не просто обладнання, це шанс на життя для новонароджених дітей. Такі немовлята особливо страждають через втрату тепла, тому надзвичайно важливо якомога швидше помістити дитину у комфортне середовище — інкубатор.

Обладнання стежить за загальним станом немовляти, температурою тіла, терморегуляцією, підтримкою необхідної вологості та багатьма іншими показниками. До неонатального обладнання належить і лампа фототерапії, яка необхідна для лікування жовтяниці у новонароджених. Передчасно народжені діти потребують особливої уваги — і в цьому медперсоналу допомагають інкубатори.

Термін експлуатації такого обладнання обмежений. За словами завідувачки відділення інтенсивної терапії новонароджених КП «Регіональний медичний центр родинного здоров'я» у Дніпрі Олени Верещак, інкубатор варто змінювати кожні 10 років, однак часто у медзакладах такої можливості немає.

«Ми бачимо, коли обладнання працює більше відведеного йому часу: псуються гумові ущільнювачі, пластмасові виступи та інші деталі, які мають певні терміни експлуатації. Крім того, потрібно мати декілька інкубаторів, адже вони мають бути стерильними. Коли санітарно обробляється один кювет, дитину треба перемістити в інший. Тому допомога від благодійників БФ «Благомай» та компанії PepsiCo була надзвичайно важливою та потрібною в цей час», — зауважила Олена Верещак.

Щороку в Центрі родинного здоров'я у Дніпрі в середньому народжується майже 3 500 малюків. Відсоток передчасних пологів по закладу складає близько 12%.

На сьогодні мати сучасні інкубатори вкрай важливо в медзакладах по всій Україні, а особливо — у лікарнях, які приймають пацієнтів не лише зі свого регіону, а й сусідніх прифронтових. Таким закладом є обласна дитяча лікарня Миколаєва, де кількість пологів під час війни навіть збільшилася. Водночас через стрес та постійну напругу зросла і кількість передчасно народжених дітей, зауважує завідувачка педіатричного відділення новонароджених та недоношених дітей Миколаївської обласної дитячої лікарні Наталія Мартьянова:

«Наш заклад працює з інкубаторами з 2006 року — це стійке, хороше та якісне обладнання. Значна кількість інкубаторів, які для нас придбали представники Фонду «Благомай» та компанії PepsiCo в Україні — це остання найсучасніша модель, яка нам була вкрай необхідна. Дітей, які народжуються вагою від 500 г, і яких ми можемо врятувати, більшає — щодня ми маємо по 5-6 таких пацієнтів. В інкубаторах вони можуть перебувати понад місяць, тому ми завжди повинні мати справне та якісне обладнання».

Разом з інкубаторами Миколаївській обласній дитячій лікарні благодійники також передали й сучасний реанімобіль. За словами Наталії Мартьянової, його потребувала виїзна бригада інтенсивної терапії новонароджених, яка доставляє до лікарні дітей у важкому стані. Лікарня давно потребувала збільшення кількості реанімобілів, адже медзаклад тепер обслуговує пацієнтів не лише свого регіону, а й Херсонської та Одеської областей.

Регіон, який приймає чи не найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб і має надавати їм всю необхідну допомогу — це Київщина. До прикладу, надкластерною в регіоні є Боярська обласна дитяча лікарня. У закладі надають багатопрофільну високоспеціалізовану медичну допомогу дітям, які потребують спеціальних методів діагностики та лікування. За 2022 рік у відділенні інтенсивної терапії надали допомогу 125 дітям, переважна кількість яких — передчасно народжені малюки. За перші 8 місяців 2023 року лікарня виходила 100 дітей, до 95-98% з них потребували штучної вентиляції легень і спеціальних умов перебування в інкубаторах.

«Благодійний фонд «Благомай» та компанія PepsiCo в Україні передали в нашу лікарню 5 інкубаторів-трансформерів для новонароджених АТОМ Dual Incu. Вони є невіддільною частиною процесу лікування та виходжування передчасно народжених дітей. Інкубатори максимально забезпечують комфортний мікроклімат та імітують умови внутрішньоутробного перебування дитини. У лікарні їх вже інтенсивно використовують, тому це суттєва допомога, за яку ми безмежно вдячні», — наголошує Василь Качкан, завідувач інтенсивної терапії новонароджених Київської обласної дитячої лікарні.

Співзасновник БФ «Благомай» Костянтин Голубятніков зауважує, що радіє таким відгукам від представників лікарень — це дає сили та наснагу робити ще більше важливих та потрібних справ:

«Передані нами інкубатори вже рятують життя малечі, яка народилася з дуже малою вагою. Ця допомога — це частина нашого Національного проєкту, і разом з партнерами ми продовжуємо допомагати лікарям рятувати маленькі життя!»

Крім Боярки, допомогу інкубаторами на Київщині отримали лікарні у Переяславі та Білій Церкві. Медична директорка Київської обласної дитячої лікарні №2 у м.Біла Церква Антоніна Баланюк також наголошує на вагомій та якісній підтримці від благодійників. Адже і в цій лікарні в період повномасштабного вторгнення збільшилась кількість передчасно народжених дітей.

«Ми мали невелику кількість інкубаторів, і ті потребували обслуговування та ремонту. Нове сучасне обладнання від «Благомаю» та PepsiCo вже допомогло великій кількості новонароджених дітей. Ми маємо низьку смертність немовлят — це завдяки професіоналам, які працюють у нашій лікарні, та важливим інкубаторам, які рятують життя дітей», — наголошує Антоніна Баланюк.

У світі є країна, де фіксується нульова смертність передчасно народжених дітей, — це Японія. Все завдяки якісній техніці, яку там виробляють. Тому благодійники вирішили закупити інкубатори саме японського виробництва, адже кожна дитина має право на життя, і важливо, щоб допомога немовлятам була якісною. Що важливо, благодійники закупили обладнання в Україні, тому всі медустанови мають сервісне обслуговування.

«У 2023 році наша компанія передала 200 млн гривень на важливі благодійні ініціативи, що стало можливим завдяки щоденній праці команди PepsiCo в Україні. Проєкт «Тепло для немовлят» у співпраці з багаторічним партнером компанії БФ «Благомай» є шансом на велике життя для найменших українців. Ми висловлюємо щиру вдячність лікарям за їхню віддану працю та боротьбу за ці життя, і горді мати можливість допомогти», — наголосила на важливості допомоги Катерина Турчанінова, керівниця відділу із зв'язків з громадськістю компанії PepsiCo в Україні.

Національний проєкт підтримки дітей «Тепло для немовлят» лише розпочав свою роботу. У планах благодійників й надалі забезпечувати інкубаторами інші області України. Бо разом ми робимо світ кращим місцем для всіх дітей!