Тепло і переважно сухо: прогноз погоди в Україні на неділю, 20 лютого

Тепло і переважно сухо: прогноз погоди в Україні на неділю, 20 лютого

Завтра буде малохмарно.

У неділю, 20 лютого, в Україні буде сухо і тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у неділю в країні буде без істотних опадів, лише вночі у східних областях можливий невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах сніг. У північно-східних областях та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 20-25 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла, в Україні, крім півночі та сходу, подекуди 10-13° тепла, в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

У Києві 20 лютого також буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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